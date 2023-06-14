Кулеба висловився про ідею створення Ради Україна-НАТО без кроку до членства [ Редагувати ]
Україна у майбутньому має стати повноправним членом НАТО, а не просто привілейованим партнером. Тому заснування Ради Україна - НАТО має супроводжуватися чітким кроком, який наблизить державу до членства.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Заснувати у Вільнюсі Раду Україна - НАТО без рішучого кроку до членства - все одно що надати танк без гармати. НАТО потрібна Україна як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер", - наголосив міністр.
Така заява Кулеби прозвучала за підсумками розмови з німецькою колегою Анналеною Бербок.
Він також висловив вдячність німецькій стороні за підтримку.
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