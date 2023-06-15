Остін озвучив ключові теми Рамштайну [ Редагувати ]
Глава Пентагона Ллойд Остін заявив, що під час сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники обговорять питання посилення ППО України. Також партнери порушать питання забезпечення ЗСУ необхідним під час контрнаступу. Про це він сказав перед засіданням "Рамштайну".
Зараз розпочався військовий марафон на території України. І тому ми сьогодні розглядатимемо найнагальніші потреби, які висуває Україна. Також ми будемо націлюватися на довгострокову перспективу та на довготривалий мир для України, яка живе поруч з таким сусідом.
За його словами, сьогодні контактна група буде зосереджена на тому, щоб Україна могла захищати як своє населення, так і критичну інфраструктуру за допомогою систем ППО.
І завдяки таким системам Україна протистоїть атакам дронів і ракетним ударам. Ми говоримо про системи Patriot та NASAMS які зберігають українцям життя. І сьогодні ми будемо копати ще глибше для того, аби Україна отримала нові снаряди, амуніцію до систем ППО.
Він зауважив, що союзники також будуть підлаштовуватися до змін обставин на полі бою і відповідно до того темпу, як змінюються потреби України.
Наші колеги також розробляють подальші плани навчання українських військових, аби вони були стабільними та безперебійними.
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