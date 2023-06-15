Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вода у Херсонській області після затоплення через підрив Каховської ГЕС опустилася до рівня менше ніж 2 метри. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Зараз вода зберігається на позначці 1 м 92 см. Тенденція на спад води також зберігається.

Разом з тим, за його словами, площа підтоплених сільськогосподарських земель на деокупованій території зменшилась на 600 га. Залишаються на звільненій території затопленими 1919 житлових будинків у 26 населених пунктах.

На тимчасово окупованому лівобережжі ще 17 населених пунктів.

Як додав очільник регіону, евакуація продовжується та "ні на хвилину не зупинялась".

Постійно вивозимо людей з лівого берега і із наших територій. Але вода спадає і люди менше виїжджають.

За даними Прокудіна, з Херсонської області евакуйовано вже близько трьох тисяч людей.