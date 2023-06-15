Нині на Волині є дві системи для перетворення води із природніх водойм на питну.

Вода у Дніпрі - забруднена понад норми. Деякі небезпечні показники перевищені у 28 тисяч разів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Саме тому у трьох регіонах: на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, заборонені купання та риболовля. Очисні споруди працюють у екстрених режимах дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалаху інфекційних хвороб.

На Волині рятувальники вчаться користуватися обладнанням, яке надійшло з-за кордону. Це спеціальні системи очищення води, які можусть стати у пригоді через російські терористичні акти та екологічну катастрофу на Херсонщині. Як відбувається процес - бачили наші колеги.

На березі річки Стир, у Луцьку, співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій розгортають пожежні рукави. Один зі шлангів набиратиме воду з водойми. Його обв'язують спеціальною сіткою.

Ця сітка кидається в водойму, це йде грубе очищення води, щоби не потрапляв бруд, листя і тому подібні речі.

Качають річкову воду за допомогою помпи.

Перед початком забору води рятувальники роблять проби і визначають рівень замуленості рідини.

Богдан Кравчук, керівник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту:

Це ми тільки визначили, чи можемо таку воду обробляти на чисту питну воду. В нас показала каламутність 4,5 - це самий мінімум, тобто, ми сміливо можемо продовжувати робити.

Тепер рятувальники знають, скільки і якого саме хімічного розчину для очистки й знезараження річкової води їм потрібно.

Богдан Кравчук, керівник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту:

За допомогою самого коагулянта ті всі зважені великі частинки, які можуть бути, чи метали в воді, чи забруднені речовини, сульфат алюмінію буде їх просто осаджувати. Тобто, вже буде чиста вода текти до наступних фільтрів.

Вже після цього вода проходить через подвійну очистку: у цих діжках відбувається піщана та вугільна фільтрація рідини. Аби знищити можливі інфекції - її хлорують.

Богдан Кравчук, керівник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту:

Виходить питна вода. Ми робимо відразу аналіз на хлорованість і кислотність води згідно шкали, є відповідна шкала. І визначаємо, чи вона придатна для пиття, чи не придатна.

Олександр Якимчук, заступник керівника групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту:

Для перестраховки буде відбиратися проба для санстанції і будуть проводитись досліди на наявність речовин у воді - і після цього можна буде вживати воду.

За процесом уважно стежить пан Євген. Чоловік вже 40 років пасе корів на лузі біля Стиру. Каже: раніше воду з річки люди не боялися пити. Нині - лише дають худобі.

Євген Близнюк, житель села Рованці:

П'ють, купаються. Як був молодий, то з річки воду пили і вона була чиста. А зараз хімія і те все.

Хімік-рятувальник Сергій Бондарчук дегустує воду. І робить без застережень.

Сергій Бондарчук, хімік-рятувальник:

Це вже чиста вода, очищена після двох фільтрів, це вже питна вода. На запах - геть як наша домашня.

Нині на Волині є дві системи для перетворення води із природніх водойм на питну. Спеціальне обладнання передали українцям іноземні партнери. Рятувальники, які пройшли навчання раніше, тепер діляться досвідом зі своїми колегами.

Олександр Серединський, рятувальник:

Тренуємося, бо якщо вони поїдуть на Херсон, щоб хтось тут міг працювати.

Віталій Дудік, керівник рятувального відділення:

Ця станція може 4-5 кубометрів в годину очищати непридатної для пиття води безпосередньо в придатну і вона може також в технічну воду, тобто без цих реагентів.

Таке ж обладнання іноземні організації передали до інших регіонів України.