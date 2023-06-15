Евакуйований притулок для тварин оселився на Черкащині. Понад півсотні тварин переїхали з Покровська на Донеччині. Під опікою тут перебувають особливі тварини - травмовані або старі собаки та коти. На переїзд власники притулку наважувалися довго. Як облаштувалися, та про що мріють - показали нашій знімальній групі.

Власниця притулку Дарія запрошує на подвірʼя. Тут гостей зустрічає 16-річний пес Дєд. Історія його порятунку почалась на Донеччині.

В 2018 году позвонили военные, из-под Песок, сказали, что собака абсолютно лысая, мы поехали его забрали и лечили его больше года.. испугался.. иди сюда, пока абсолютно отросла шерсть.

Притулок, а точніше реабілітаційний центр у Покровську, Дарія Корх організувала шість років тому, щоб допомогти травмованим тваринам та чотирилапим у віці.

Дарія Корх, зооволонтерка:

Некоторые очень тяжелые случаи - мы как хоспис. Даем два-три года жизни, но чтобы они дожили в любви эти годы, были у нас и такие детки, это наша боль к сожалению.

Після повномасштабного вторгнення притулок продовжував функціонувати на Донеччині. На переїзд зооволонтери наважилися не одразу.

Дарія Корх, зооволонтерка:

Приют начал побадать под обстрелы, удивительно что вокруг было, а тут пять метров и все нормально. Было принято решение спустя месяцев пять, шо наверное придется выезжать, проблемы начались у животных.

Потім були два довгих місяці пошуку житла та кілька етапів переїзду. Разом з Дарією з Покровська виїхала і її подруга-волонтерка Олена.

Олена Сташенко, волонтерка:

Переноски с котами были набиты просто от пола до потолка - и собаки в три яруса в клетках, машина просто была забита и одна, и вторая, дорогу перенесли тяжело. Только вот из-за них, ради их безопасности, ради их здоровья и жизни мы все очень ждем, надеемся на скорую победу и что мы вернемся домой, там их дом.

Стареньку хату зоозахисникам допомогли придбати небайдужі, а от облаштовувати територію для тварин довелося з нуля.

Это сделали загородку для вольерных собак, у нас было на подобии и там так, это все построилось за две недели, включая вольеры, пойдемте я вам покажу.

Окремі апартаменти тут мають і котики.

Загалом евакуювались на Черкащину з Донеччини понад сімдесят тварин. Зооволонтери встигли врятувати і кілька нових хвостанів вже на новому місці.

Тепер зооволонтери нині мріють лише про одне - після перемоги мати змогу повернутись у рідні домівки і перевезти своїх хвостатих підопічних назад на Донеччину.