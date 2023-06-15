Зруйновані хати, знищені врожаї, загиблі тварини та риба. За півтора тижні після потопу на Снігурівщині вода зійшла наполовину. Там фіксують перші наслідки підриву греблі Каховської ГЕС росіянами. А місцеві жителі вже активно намагаються налагодити свій побут. Із постраждалими поспілкувалася Марина Михайловська.

Раїса Григорівна показує свої запаси води. В кранах сухо вже півтора тижні, тож доводиться носити баклажками. В Снігурівці після підриву Каховської ГЕС ріка затопила 5 із 6 свердловин.

Раїса Іваній, жителька Снігурівки:

Вода є і для технічних потреб, і приготування їжі, і пить. Є бювет рядом. Оно рядом стоїть хороша вода.

Забезпечення водою стало одним із найнагальніших питань після підтоплення. Сотні тон у громаду вже привезли з інших міст. В Снігурівці стоять безкоштовні точки роздачі води. Прийшла набрати пляшки та відра і Лілія. Зараз жінка з чотирма дітьми вимушена жити у зйомній квартирі. Її будинок затопило. Як і всю вулицю біля ріки.

Лілія Костикова - жителька Снігурівки:

6 числа почала ріка розливатися. 7-го вночі ми виїжджали, рятували тварин, речі, дітей вивозили. Наш повністю дім затопило. Будинка нема, стіни попадали.

Раніше від цього грибка до води було метрів 20. Тепер - він під водою, як і весь пляж, дерева, кущі та будинки на найнижчій вулиці. Останніми днями рівень затоплення почав спадати, дехто з жителів вже наважився повернутися.

Олександр Гайфулін - житель Снігурівки:

Пів городу камиша, риби багато мертвої на дорозі, в городі. Так нічого. Живемо.

На сьогодні рівень води в Інгульці знизився майже на три з половиною метри. Загалом у Снігурівській громаді затопило 375 будинків. Надії, що житло вдасться врятувати мало.

Іван Кухта, начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

Складність в тому, що великий потік грунтових вод. Якщо ми викачуємо воду з підвала, вода все одно тисне в грунтах на підвальні приміщення, і вони руйнуються через те, що ми викачуємо воду з підвалів.

Аби полегшити мешканцям багатоповерхівок в Снігурівці побут, в місті встановили мобільну пральню. Поки централізоване водопостачання відсутнє, люди матимуть змогу користуватися нею безкоштовно.

Ганна Василенко, представник благодійного фонду:

На одне прання потрібно в середньому 60 л. Всі 10 пральних машин на одній бочці зможуть пропрацювати 5-6 циклів. Після цього буде підвезено воду і залито її в цю ємність, щоб далі моли працювати пральні машини.

Встановили в місті і біотуалети. Тож, за словами пані Раїси, вони - мешканці багатоповерхівок, незручностей майже не відчувають.

Раїса Іваній, жителька Снігурівки:

Хлопці ставили туалети. Вийшли люди і говорять: ставте далі, нам тут не надо. Так і поставили. Все зробили.

Тим часом у місті вже ведуть геолого-розвідувальні роботи, аби невдовзі пробурити нові свердловини. І на сьогодні вже вирішено проблему з електрикою - світло повернули в усій громаді.