Затоплені поля, зруйновані будинки, а ще... скасований курортний сезон в Одесі. Внаслідок підриву Каховської ГЕС, Одеса щонайменше на рік може забути про курортний сезон - кажуть науковці Національного центру екології моря. Все через забруднення морської води. Наразі на узбережжі чимало сміття. Епідеміологи виявили у воді збудників інфекцій. Втім, деяких відпочивальників це не зупиняє, вони випробовують долю, купаючись у морі. Тему продовжить Андрій Анастасов.

Крок за кроком комунальники прибирають одеські пляжі від сміття, яке прибило на узбережжя разом із дніпровською водою. Серед уламків дерев, піддонів, очерету можуть бути і міни та інші боєприпаси. Тому спочатку ділянки перевіряють працівники ДСНС. Завершити роботи комунальники планують за три тижні.

Віталій Цуркан, заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міськради:

До них доведено працівниками ДСНС щодо кольору предметів, які можуть бути схожі на вибухонебезпечні, якісь ділянки, які якось виглядають незрозуміло. Якщо знаходять небезпечний предмет - вони відходять від цього місця і повідомляють про цей предмет уже по всій вертикалі.

Але є й інша небезпека: у самому морі - і вона невидима! У воді санлікарі виявили збудники кишкових інфекцій - ротавіруси, астровіруси та сальмонелу. Це свідчить про фекальне забруднення та цілком може бути пов'язано з каховською катастрофою. Фахівці закликають громадян не купатися в морі, ретельно мити овочі та фрукти і поки відмовитися від риби та морепродуктів.

Сергій Дементєв, заступник гендиректора ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

Це мідії, креветки, бички - це гідробіонти, які можуть з води натягувати на себе збудники інфекційних хвороб та при вживанні їх в їжу, викликати інфекційні хвороби серед населення.

Людей на пляжах значно поменшало, але все одно - є й ті, хто нехтує рекомендаціями та вперто йде у воду. Таких намагаються напоумити поліцейські. Розповідають і про мінну небезпеку, і про ризики захворіти. Спрацьовує - не завжди.

Євген Сивоплясов, житель Одеси:

Це коли люди будуть собі навіювати - вони можуть і в трамваї впіймати, що завгодно. Це з якою думкою ти підеш у воду. Якщо будеш ходити нормальним - будеш здоровим, а якщо з головою не гаразд - значить, все.

При цьому фахівці зазначають, що у морській воді поблизу Одеси зараз більше як втричі перевищена допустима концентрація заліза, вдвічі більше норми завислих речовин, а солоність нижче стандартного рівня в три рази. Все це загрожує цвітінням водоростей, заморними явищами, погіршенням кормової бази - а відповідно зменшенням кількості морської флори та фауни. Наслідки забруднення можуть відчуватися аж до осені.

Віктор Коморін, директор Українського національного центру екології моря:

Проблема в тому, що токсичні речовини депонуються у тому числі на морському дні і наприклад, ситуація поліпшиться через місяць, може, два, але восени ми побачимо, що коли шторми - ситуація знову буде важкою, оскільки оці от каламутні частки потраплять у воду і відповідно все забруднення - це ми називаємо вторинним забрудненням - потрапить знову у воду.

Тому, за даними Національного центру екології моря, про курортний сезон в Одесі - принаймні на рік - можна забути. До речі, перебування громадян на місцевих пляжах офіційно заборонене ще з минулого року. Цьогоріч військова адміністрація збиралася у червні відкрити для відпочивальників деякі ділянки з урахуванням усіх заходів безпеки - але тепер - після такого масштабного забруднення - це питання знову зависло у повітрі.