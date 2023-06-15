Загарбники продовжують знищувати міста Донбасу артилерією та авіабомбами (відео) [ Редагувати ]
25 бойових зіткнень з окупантами сталося минулої доби на східному фронті. Загарбники продовжують знищувати наші міста артилерією та авіабомбами. Але українські захисники у надскладних умовах женуть окупантів назад на болота. Тих, хто не втік, або ліквідовують, якщо ті чинять опір, або беруть у полон.
Сили оборони України міцно тримають оборонні позиції на Сході та нищать ворожу техніку та окупантів. Та й самі загарбники у цьому допомагають. Покурили поруч із вибухівкою - і спалахнула їхня вантажівка, що везла боєкомплект ближче до позицій.
А так прикордонники женуть з нашої землі окупантів. Наші захисники крок за кроком ідуть уперед, вибиваючи ворога з нашої землі.
Під час зачисток території постійно поповнюється обмінний фонд. Серед полонених зустрічаються справжні відморозки, які мають по 6 судимостей.
Напоминаем, что Вооруженные Силы Украины берут в плен, и обращаются с военнопленными по всем нормам международного права. Никто не применяет к ним физического насилия. Не смотря на то, что они пришли на нашу территорию, не смотря на то, что они являются страной-агрессором. Мы продолжаем отношение сохраняя воинскую честь.
Протягом дня нашим захисникам вдалося на кількох напрямках просунутися вперед.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора.
Підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, мали успіх.
У рамках оборонної операції у районі міста тривають заходи покращення тактичного положення. Так наші війська тут просунулись у бік противника до 1 км. Поряд з тим, ворог обстріляв цей населенний пункт.
Щодня потерпає від обстрілів Торецьк. До ворожої артилерії додалися атаки авіабомбами. У місті щодня з'являються нові зруйновані будинки цивільних. Нині у смертельній безпеці перебуває близько 8 тисяч містян.
- Скільки людей живе в вашому домі? - Человек 20-25 - Пенсіонери? - В основном да. - Молоді повиїжджали?- (показують головою "Так") - Діти є? - (показують головою "Ні"). - Де ви тут ховаєтесь? - У квартірі.
Правоохоронцям вдалося вмовити евакуюватися багатодітного батька, який сам виховує чотирьох дітей.
- Ну, школу просто разбомбили. Первая школа, самая наша любимая. - А друзья, одноклассники где? - Уехали все.
- Дай мне померять! У вас тоже красивая каска. - Вот так вы будете с нами выезжать. Только каски будут поменьше немножко.
Також погодилася виїхати ще одна жінка з 11-річною донькою. Крім того Сили оборони допомогли евакуюватися 11-м мешканцям села Благодатне, яке наші бійці визволили минулого тижня.
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Військові аналітики вважають - для того, щоби росіяни боялися зробити навіть крок на передовій, не озираючись на небо, нашій армії потрібно приблизно сто тисяч операторів дронів.
Побоюючись нашого наступу, в цьому районі росіяни рівняють із землею міста і села в тилу українських позицій. Від щоденних обстрілів та авіанальотів страждають передусім селище Нью-Йорк та місто Торецьк. Чому це відбувається - розкаже Стас Кухарчук.
Станом на зараз триває наступ та оборонні дії на різних напрямках. На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ
Тільки-но координати підтверджені - починається активна фаза роботи. Дії бійців - доведені до автоматизму.
На Бахмутському напрямку точаться важкі бої. Сили оборони намагаються з флангів обійти місто, аби не втягуватись у вуличні зіткнення й уникнути втрат.