25 бойових зіткнень з окупантами сталося минулої доби на східному фронті. Загарбники продовжують знищувати наші міста артилерією та авіабомбами. Але українські захисники у надскладних умовах женуть окупантів назад на болота. Тих, хто не втік, або ліквідовують, якщо ті чинять опір, або беруть у полон.

Сили оборони України міцно тримають оборонні позиції на Сході та нищать ворожу техніку та окупантів. Та й самі загарбники у цьому допомагають. Покурили поруч із вибухівкою - і спалахнула їхня вантажівка, що везла боєкомплект ближче до позицій.

А так прикордонники женуть з нашої землі окупантів. Наші захисники крок за кроком ідуть уперед, вибиваючи ворога з нашої землі.

Під час зачисток території постійно поповнюється обмінний фонд. Серед полонених зустрічаються справжні відморозки, які мають по 6 судимостей.

Напоминаем, что Вооруженные Силы Украины берут в плен, и обращаются с военнопленными по всем нормам международного права. Никто не применяет к ним физического насилия. Не смотря на то, что они пришли на нашу территорию, не смотря на то, что они являются страной-агрессором. Мы продолжаем отношение сохраняя воинскую честь.

Протягом дня нашим захисникам вдалося на кількох напрямках просунутися вперед.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора.

Підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, мали успіх.

У рамках оборонної операції у районі міста тривають заходи покращення тактичного положення. Так наші війська тут просунулись у бік противника до 1 км. Поряд з тим, ворог обстріляв цей населенний пункт.

Щодня потерпає від обстрілів Торецьк. До ворожої артилерії додалися атаки авіабомбами. У місті щодня з'являються нові зруйновані будинки цивільних. Нині у смертельній безпеці перебуває близько 8 тисяч містян.

- Скільки людей живе в вашому домі? - Человек 20-25 - Пенсіонери? - В основном да. - Молоді повиїжджали?- (показують головою "Так") - Діти є? - (показують головою "Ні"). - Де ви тут ховаєтесь? - У квартірі.

Правоохоронцям вдалося вмовити евакуюватися багатодітного батька, який сам виховує чотирьох дітей.

- Ну, школу просто разбомбили. Первая школа, самая наша любимая. - А друзья, одноклассники где? - Уехали все.

- Дай мне померять! У вас тоже красивая каска. - Вот так вы будете с нами выезжать. Только каски будут поменьше немножко.

Також погодилася виїхати ще одна жінка з 11-річною донькою. Крім того Сили оборони допомогли евакуюватися 11-м мешканцям села Благодатне, яке наші бійці визволили минулого тижня.