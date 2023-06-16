Як розміновують водойми із застосуванням нових технологій: подробиці [ Редагувати ]
Як поводитися на природі - розповідають підліткам рятувальники спільно з ЮНІСЕФ. Разом вони започаткували спільну програму, щоб запобігти нещасним випадкам із неповнолітніми. Наші журналісти бачили, як діє програма і як розміновують водойми із застосуванням нових технологій.
Чотири години роботи - і група підводного розмінування на наших очах витягує з води одну гранату та вже четвертий артилерійський снаряд!
Вадим Власов, начальник відділення підводного розмінування:
Працює від цього пульта, він йде через дрот, який доходить до самого підводного дрона. Дно акваторії ми бачимо через камеру, яка є на дроні, завдяки цьому пульту ми обстежуємо і керуємо цим дроном. Якщо бачимо якісь вибухонебезпечні предмети, ми відправляємо водолаза і він далі обстежує цю ділянку.
Такі дрони значно прискорюють сканування дна - наголошують рятувальники.
Олександр Остапов, начальник частини піротичних робіт центру швидкого реагування ГУ ДСНС України в Києві:
Завдяки дрону "Синеботу" можна за 1 робочий день обстежити все озеро. А раніше це було під водою, вручну. Водолазом обстежувався кожний квадратний метр. Це було дуже довго. Вдень один водолаз міг обстежити 100 квадратних метрів.
Знайдені небезпечні предмети рятувальники спочатку ховають у спеціальному контейнері - краном вантажать у броньований автомобіль і везуть знахідки на полігон для знищення.
Рятувальники вкотре наголошують - території, де тривали бойові дії, чи населені пункти, які були тимчасово окупованими, є потенційно небезпечними. Міни, гранати, розтяжки - там можуть бути скрізь: і в будинках, і просто під ногами. Вибухотехніки щодня знаходять та знешкоджують сотні подібних знахідок.
Микола Дідик, заступник начальника відділу організації піротичних робіт ДСНС України:
Нашими фахівцями знешкоджено понад 400 тис. предметів - це загалом по всій території України, та очищено територію понад 89 тис. гектарів. Основні зусилля наших фахівців з розмінування зусереджені на деокупованих територіях.
А тому відпочивати на природі, купатися у водоймах, там, де певний час хазяйнували рашисти, категорично заборонено. Особливо, коли йдеться про відпочинок із дітьми. Аби не допустити трагедій, фахівці ДСНС разом із дитячим фондом ЮНІСЕФ започаткували інформаційну кампанію - попереджають українців про можливі ризики під час літнього відпочинку.
Олександр Чекригін, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України:
Головна ціль, головна мета - збереження життів наших громадян, наших дітей. Окрім сталої води додалася і мінна небезпека. Наче водойма, яка не несе ніяких небезпек, сьогодні ви побачили, що на дні наші колеги знайшли там снаряди і гранати.
Мустафа Бен Мессауд, старший координатор гуманітарної програми ЮНІСЕФ в Україні:
Діти повинні мати можливість гратися будь-коли, будь-де, почуватися в безпеці, так само, як і їхні батьки не мають переживати де граються їхні діти. На жаль, сьогодні в Україні ситуація протилежна.
Відпочивати можна тільки там, де територію вже обстежили рятувальники. Якщо ж стоять таблички з попередженням про мінну небезпеку, такі ділянки треба обходити десятою дорогою. І в жодному разі не брати до рук невідомі предмети. Краще зателефонувати 101 і довірити справу досвідченим фахівцям.
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