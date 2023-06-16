Відпочивати можна тільки там, де територію вже обстежили рятувальники.

Як поводитися на природі - розповідають підліткам рятувальники спільно з ЮНІСЕФ. Разом вони започаткували спільну програму, щоб запобігти нещасним випадкам із неповнолітніми. Наші журналісти бачили, як діє програма і як розміновують водойми із застосуванням нових технологій.

Чотири години роботи - і група підводного розмінування на наших очах витягує з води одну гранату та вже четвертий артилерійський снаряд!

Вадим Власов, начальник відділення підводного розмінування:

Працює від цього пульта, він йде через дрот, який доходить до самого підводного дрона. Дно акваторії ми бачимо через камеру, яка є на дроні, завдяки цьому пульту ми обстежуємо і керуємо цим дроном. Якщо бачимо якісь вибухонебезпечні предмети, ми відправляємо водолаза і він далі обстежує цю ділянку.

Такі дрони значно прискорюють сканування дна - наголошують рятувальники.

Олександр Остапов, начальник частини піротичних робіт центру швидкого реагування ГУ ДСНС України в Києві:

Завдяки дрону "Синеботу" можна за 1 робочий день обстежити все озеро. А раніше це було під водою, вручну. Водолазом обстежувався кожний квадратний метр. Це було дуже довго. Вдень один водолаз міг обстежити 100 квадратних метрів.

Знайдені небезпечні предмети рятувальники спочатку ховають у спеціальному контейнері - краном вантажать у броньований автомобіль і везуть знахідки на полігон для знищення.

Рятувальники вкотре наголошують - території, де тривали бойові дії, чи населені пункти, які були тимчасово окупованими, є потенційно небезпечними. Міни, гранати, розтяжки - там можуть бути скрізь: і в будинках, і просто під ногами. Вибухотехніки щодня знаходять та знешкоджують сотні подібних знахідок.

Микола Дідик, заступник начальника відділу організації піротичних робіт ДСНС України:

Нашими фахівцями знешкоджено понад 400 тис. предметів - це загалом по всій території України, та очищено територію понад 89 тис. гектарів. Основні зусилля наших фахівців з розмінування зусереджені на деокупованих територіях.

А тому відпочивати на природі, купатися у водоймах, там, де певний час хазяйнували рашисти, категорично заборонено. Особливо, коли йдеться про відпочинок із дітьми. Аби не допустити трагедій, фахівці ДСНС разом із дитячим фондом ЮНІСЕФ започаткували інформаційну кампанію - попереджають українців про можливі ризики під час літнього відпочинку.

Олександр Чекригін, директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України:

Головна ціль, головна мета - збереження життів наших громадян, наших дітей. Окрім сталої води додалася і мінна небезпека. Наче водойма, яка не несе ніяких небезпек, сьогодні ви побачили, що на дні наші колеги знайшли там снаряди і гранати.

Мустафа Бен Мессауд, старший координатор гуманітарної програми ЮНІСЕФ в Україні:

Діти повинні мати можливість гратися будь-коли, будь-де, почуватися в безпеці, так само, як і їхні батьки не мають переживати де граються їхні діти. На жаль, сьогодні в Україні ситуація протилежна.

Відпочивати можна тільки там, де територію вже обстежили рятувальники. Якщо ж стоять таблички з попередженням про мінну небезпеку, такі ділянки треба обходити десятою дорогою. І в жодному разі не брати до рук невідомі предмети. Краще зателефонувати 101 і довірити справу досвідченим фахівцям.