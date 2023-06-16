100 мільйонів євро - на відбудову шкіл та університетів. Євросоюз допоможе Україні реконструювати близько сотні навчальних закладів. І це лише частина допомоги від Європи українській сфері освіти.

У Києві підписали угоду про співпрацю між Україною та ЄС, в рамках якої школярі, студенти, викладачі, а також спорстмени отримають повний доступ до міжнародної освітньої програми "Еразмус Плюс". Що це за програма і як вона допоможе нам побороти виклики війни - Євген Бригар розповість.

"Еразмус+" - програма Євросоюзу, що підтримує проєкти у сфері освіти, молоді і спорту. Річний бюджет у 28 мільярдів євро допомагає реалізовувати безліч ідей. І вже зовсім скоро втілювати в життя певні проєкти зможе і Україна. Про це віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас повідомив під час візиту до Києва.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:

Україна зможе брати участь в усіх заходах "Еразмус+" з наступного року. Це передбачає 5 мільйонів євро підтримки для стоврення цифрового середовища у сфері вищої освіти в Україні, що зробить дешевшою участь українців, які братимуть участь у такому навчанні.

Україна та ЄС рухаються в одному напрямку у сфері освіти. До того ж із надзвуковою швидкістю - зазначив Маргарітіс Схінас під час зустрічі з міністром освіти України Оксеном Лісовим. Зокрема, відтепер двічі на рік відбуватимуться двосторонні зустрічі, на яких обговорюватимуть нові освітні ідеї. Але допомога - відчувається вже.

Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України:

Ми потребуємо 7 мільйонів підручників. Сьогодні коштом європейського союзу надруковно півмільйона і ще півмільйона передбачає наша домовленість сьогодні.

Україна - єдина держава, яка поки що не є членом ЄС, але при цьому має повний доступ до програми "Еразмус+". Це - прояв підтримки, наголосив Маргарітіс Схінас під час зустрічі вже з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України:

Підписано лист, що ми вже можемо брати участь, наші молодіжні організації та спортивні організації, наприклад, Олімпійський комітет може підготувати програму і надіслати в ''Еразмус+" і якщо ми на конкурентних засадах отримуємо перемогу, то ми можемо отримувати кошти на розвиток Олімпійського руху в Україні, на відновлення інфраструктури.

Відновлення спортивної інфраструктури - лише один із напрямків, які Україна зможе втілити в життя за допомогою європейської програми. За даними Мінспорту, в Україні пошкоджено або зруйновано 343 спортивних об'єкти. Програма "Еразмус+" допоможе реконструювати ці об'єкти. А відтак місць для тренувань сотень українських спортсменів, які нині змушені тренуватися за кордоном, стане більше.