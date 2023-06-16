У пʼятницю, 16 червня, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що вони відвідали Херсонщину. В обласному центрі ознайомилися зі станом ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Ведуться розчищувальні роботи. З областей надається спеціальна техніка. Всього до ліквідації наслідків залучено більш ніж 1,4 тис. осіб та понад 124 одиниць техніки.

"Рятувальники евакуювали на Херсонщині вже 2,7 тис. людей, з них - понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3700 людей. Основне завдання після відходу води - відновлення електрики й централізованого водопостачання", - повідомив він.