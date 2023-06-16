Наслідки підриву Каховської ГЕС ліквідовують понад 1,4 тисячі людей: Шмигаль відвідав Херсонщину [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що вони відвідали Херсонщину. В обласному центрі ознайомилися зі станом ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
Ведуться розчищувальні роботи. З областей надається спеціальна техніка. Всього до ліквідації наслідків залучено більш ніж 1,4 тис. осіб та понад 124 одиниць техніки.
"Рятувальники евакуювали на Херсонщині вже 2,7 тис. людей, з них - понад 300 дітей. Загалом із зони підтоплення врятовано понад 3700 людей. Основне завдання після відходу води - відновлення електрики й централізованого водопостачання", - повідомив він.
Вдячний всім, хто зараз допомагає Херсонщині. ДСНС, поліцейським, волонтерам, благодійникам. Нашим міжнародним партнерам, які активно включилися в процес. 16 європейських країн та Єврокомісія запропонували свою підтримку. Активований механізм кризового реагування НАТО. Допомагають Світова продовольча програма, Фонд народонаселення ООН, Міжнародна організація з міграції та багато інших. Цінуємо і дякуємо за цю солідарність та небайдужість.
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