путін погрожує атакувати країни НАТО [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російський диктатор володимир путін заявив, що "у росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО", і вона не збирається її скорочувати.
"Хрін їм", – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні. Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).
російський президент володимир путін заявив, що атаки на росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це "спроби спровокувати рф на серйозні дії у відповідь", включаючи застосування ядерної зброї.
Водночас путін зазначив, що у росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише "теоретично", якщо створюється загроза існуванню російської держави.
"Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає. Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то нам не важко знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві", – заявив диктатор.
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росія не потребує використання ядерної зброї, але теоретично це можливо у разі загрози територіальній цілісності, незалежності та існуванню країни. Таку заяву зробив президент рф володимир путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форум
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