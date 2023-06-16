російський диктатор володимир путін заявив, що "у росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО", і вона не збирається її скорочувати.

"Хрін їм", – заявив диктатор, а також пригрозив атакувати країни НАТО за допомогу Україні. Про це він заявив у п'ятницю, 16 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

російський президент володимир путін заявив, що атаки на росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це "спроби спровокувати рф на серйозні дії у відповідь", включаючи застосування ядерної зброї.

Водночас путін зазначив, що у росії немає необхідності використовувати ядерну зброю, і таке застосування можливе лише "теоретично", якщо створюється загроза існуванню російської держави.

"Усі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає. Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то нам не важко знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві", – заявив диктатор.