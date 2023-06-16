$1000 тому, хто "плюне в морду баскова" чи "дасть копняка лепсу". Таку винагороду оголосила українська співачка Оля Полякова після того, як російські Z-артисти пообіцяли заплатити мільйон рублів за знищення танку Leopard в Україні.

Обов'язкова умова - має бути відео, яке підтверджує факт наруги над співаками-рашистами.

Сміливцю, який плюне в морду миколи баскова чи дасть копняка григорію лепсу зі словами "Слава України", Оля Полякова заплатить $2000.

Пабліки повідомляють, що до цієї "премії" російської Z-естради доєдналися засновник групи "Земляне" Володимир Кисельов і Любов Успенська.