25 мешканців Херсона постраждали, ще двоє загинули внаслідок масованого удару армії рф по місту вдень 16 червня. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Херсонська область весь день під вогнем рф. Тільки за сьогодні в регіоні від обстрілів постраждало 25 цивільних осіб, ще двоє загинули.

Під обстріл потрапили центр Херсона, Корабельний район та Таврійський мікрорайон (найбільший мікрорайон міста), повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.

Серед постраждалих - троє дітей. Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

Єрмак зазначив, що укриття на вулицях Херсона врятувало життя багатьом людям.

Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти повернулися на позиції після створеної ними повені та посилили обстріли мирного населення.