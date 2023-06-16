Окупанти обстріляли житлові масиви Херсона: є постраждалі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 червня, окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей, також було пошкоджено будівлю медичного закладу. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.
Зазначається, що дані щодо постраждалих ще уточнюються. Також пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.
У прокуратурі зазначили, що обстріли тривають. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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