На Донеччині збили ударний гелікоптер Ка-52 [ Редагувати ]
Українські захисники збили на Донеччині ворожий ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це ввечері 16 червня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Близько 21.00 на донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52!!
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Максимальна швидкість - 350 км/год, дальність польоту 1,2 тис.км, висота польоту 5,5 тис. м, скоропідйомність - 10 м/с. Екіпаж - дві людини, льотчик та штурман.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гвинтокрил Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 16 червня окупанти втратили в Україні 314 літаків і 301 гелікоптер.
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