"До двох кілометрів на кожному напрямку": Маляр повідомила про хід контрнаступу

На півдні наші війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу. Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Станом на зараз ЗСУ до двох кілометрів на кожному напрямку