Сіл, що після деокупації частини Харківщини повертаються до нормального ритму життя, стає дедалі більше. Ще інтенсивніше це відбувається там, куди знову повертаються елементарні блага цивілізації, і найперше - електроенергія. Чого вартує це самим енергетикам, та з якими проблемами вони стикаються під час роботи - про це далі.

До війни у Великій Комишувасі мешкало із півтисячі людей. Зараз немає і сотні. Селищу дісталося - росіяни кидали сюди авіабомби, нищили його важкою артилерією, мінували, обстрілювали. Пан Михайло каже, що повернувся додому, щойно рашистів вибили звідси, але його будинку вже не було, залишилися самі стіни. Тепер чоловік мешкає у літній кухні.

Михайло, житель села Велика Комишуваха:

Його тут не відновити уже. Ось кухня, шо вціліла, а так нічого. Люди повертаються помаленьку.

Перед рашистською навалою не встояла ані місцева школа, саме на її руїнах нині майорить синьо-жовтий прапор, ані сільська адміністрація. Зруйновано вщент або сильно пошкоджено більш ніж дві третини приватних будинків Великої Комишувахи. Та селяни поверталися на руїни.

Наталія Коптєва, заступник міського голови Барвінківської міської територіальної громади:

Люди були забезпечені генераторами електричними, буржуйками для приготування їжі, завозились вода, продукти харчування, засоби гігієни й ліки. Всі ті необхідні речі, що допомагали людям виживати.

Та жоден генератор не нагодує холодильник, скаржиться Михайло. Через відсутність електроенергії чоловік переймається найбільше.

Михайло, житель села Велика Комишуваха:

Погано без електрики, погано. Як хліб дають там, то підемо, народу багато і всі новості розказують. Село є село.

Поява фахівців "Харківобленерго" зі спецтранспортом - нині головна новина та основна тема для розмов. Частину споживачів вже заживили, інших - планують під'єднати найближчим часом. Адже квапитися не можна, тут, як і на всій деокупованій території, рашисти все замінували.

Віталій Соколов, голова Барвінківського РЕМ:

Складнощі були спочатку в розмінуванні. Дуже забруднена територія, також є місця, де повітряні лінії проходять по болотистій місцевості. Це ускладнювало розмінування також.

Високовольтна лінія, від якої живилася ця громада, була зруйнована на 90% - дроти порвані, опори повалені. Роботи дуже багато, кажуть у місцевому районі електромереж. Задіяні одразу три бригади та кілька одиниць спецтехніки. Та ще й площа села значна - абоненти, що потребують першочергового підключення, мешкають далеко один від одного.

Віталій Соколов, голова Барвінківського РЕМ:

Село розкидане дуже здорово, живиться від 8 трансформаторних підстанцій. Із цих 8 - уціліла одна. Розбиті трансформатори різного ступеню пошкодження. Є повністю зруйновані, є частково пошкоджені трансформатори.

Зараз енергетики працюють на вулиці, де живе Михайло - тут нині мешкають усього три родини. Тож для них відтепер життя стане трохи легшим та більш передбачуваним.