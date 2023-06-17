На Львівщині збільшилася кількість хворих із проблемами шкіри. Меланоми - злоякісні утворення переважно медики діагностують у пацієнтів середнього та старшого віку. Почастішали випадки й незвичних до цього висипів. Чому люди більше хворіють і як зарадити недугам, з'ясовувала Христина Гашенко.

Невелику пляму на лівій руці пацієнтки ретельно досліджує медик Львівського регіонального онкоцентру. Процедура безболісна. Попередньо лікар визначив: утворення не злоякісне. Такий же діагноз для схожої плями на нозі. У жінки вона з'явилася 2 тижні тому.

Говорити відкрито про свої захворювання на шкірі Оксана не хоче. Тому просить обличчя не показувати. Вона розповідає, перша пляма на руці зявилась ще 10 років тому, але прийти на обстеження ніяк не наважувалась. Звернутись до лікарів наполягли рідні.

Оксана, жителька Львова:

Воно було досить маленьке зернятко. І це було як родимка. Я на це не звертала уваги, а потім побачила, що через деякий час воно почало рости, прогресувати.

Онкодерматолог рекомендує це утворення на шкірі саме вирізати.

Ольга Бекар, онкодерматолог:

Тому що, якщо забрати, наприклад, чи електрокоагуляцією, чи азотом, то воно не забирається в межах здорових тканин, забирається тільки те, що видно. А треба забрати трошки в межах здорових тканин, щоб була профілактика, щоб не було ніяких ускладнень.

До такої операції медики й готують 60 річну пані Ольгу.

Ольга, жителька Львова:

Просто страшно, що з такої маленької бородавочки може бути якась біда.

Залишати на тілі подібні утворення медики не радять. Кажуть, з часом вони можуть перетворитись в онкологічні. Особливо, якщо знаходяться в ділянці підвищеного ризику.

Андрій Москва, онкохірург Львівського регіонального онкоцентру:

Це є ті ділянки тіла, які легко травмуються. Ділянки шиї й живота, пояса, де більш травмується, де носяться рюкзаки, оці місця мають більші ризики переродження.

А от у Ярослава Васильовича лікарі під час обстеження виявили на обличчі злоякісну пухлину. Про те, що утворення загрожує його життю, чоловік навіть не здогадувався.

Ярослав Яців, житель села на Львівщині:

Я звернувся десь зимою, в січні, до сімейного лікаря свого з другою проблемою, а він подивився на мене, зразу кинув оком, і сказав: "Із цим вам треба звернутися до Львова, є такий відділ м'яких тканин". Я навіть не знав того.

Меланома була схожа на звичайне нешкідливе утворення. Лише після її видалення медики діагностували - 2 ступінь захворювання онкології. Лікарі розповідають, незвичні випадки шкідливих новоутворень трапляються все частіше.

Ігор Дмитрик, онкохірург Львівського регіонального онкоцентру:

Вона була нетипова, тому що її можна було легко сплутати з іншими доброякісними й навіть злоякісними пухлинами. Якщо ми можемо розглядати, що меланома, зазвичай, буває або чорного кольору, або різнобарвна, то в цій ситуації вона була без забарвлення взагалі.

Щороку у Львівський регіональний онкоцентр звертається близько трьох тисяч пацієнтів. Майже у тисячі із них медики діагностують злоякісні утворення. Щоб виявити недугу на ранніх стадіях, в області місяць активно обстежували жителів.

Ігор Ковальчук, директор Львівського регіонального онкоцентру:

Ми виявили 500 хворих, із них 8 - дійсно первинних, це є надзвичайно добре, і 22 хворих також із клітинними. Це й рак шкіри, який виявили, і ряд інших патологій.

За підрахунками медиків, цьогоріч на Львівщині кількість пацієнтів зі злоякісними утвореннями шкіри зросла на 4 відсотки ніж торік.

Орися Мельник, заступниця директора з медичної частини Львівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру:

Не правильне використання протисонцевих кремів, тривале перебування під відкритими променями сонця. Так, це основні причини захворюваності, збільшення кількості захворюваності.

Щоб запобігти важкому захворюванню, медики рекомендують регулярно проходити обстеження. Бо ж рання діагностика - може врятувати життя.