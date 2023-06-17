Готувати їжу, тримати себе у фізичній формі, підтримувати особисту гігієну: правила побуту на фронті [ Редагувати ]
Готувати їжу, тримати себе у хорошій фізичній формі, підтримувати особисту гігієну. На фронті також існують правила побуту. Як наші захисники облаштовуються на позиціях та що куховарять? Кореспонденти Військового телебачення завітали до бійців одного з підрозділів.
Олег, кухар:
Сьогодні у нас в меню капусняк львівський, на друге - гречка. салатик і куряче філе, запиваємо все чайком з лимоном.
У підрозділі, разом із яким ми працюємо сьогодні, діє система триразового харчування. Жодних швидких перекусів - виключно теплі та поживні страви.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Годують майже як вдома. Секунду. Навіть краще, ніж вдома. Вдома я їв одну гречку з кетчупом. Тут і перше, і друге, і компот. Компот такий - ух. Смачний, відчуваєш себе людиною
Повертаючись із бойових завдань, воїни п'ють каву.
Олена Гаврилюк, кореспондент Військового телебачення України:
Хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава - це окопна, але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре.
Майже жодне бойове завдання не може бути виконано нормально, якщо бійці втратять фізичну форму. Тому чи не щодня дають м'язам певні навантаження.
Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:
Пробіжки у нас відбуваються для проведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємось триматись разом.
Особисту гігієну на фронті також ніхто не скасовував. Аби змити з тіла пил і бруд, бійці цього підрозділу використовують лазне-пральний комплекс - він добре замаскований від ворожих дронів.
Анатолій, начальник банного комплексу:
Є сушилка, є кондиціонер, фен, є душові - 4 штуки. Лійка менша і більша для полоскання ніг. Сейф для полоскання зброї. Сама сауна опалюється ззовні, температура наганяється будь-яка. Людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, пішла в зону барбершопу побритися, постригти бороду, всі бійці задоволені. Це фактично як вдома.
Наші захисники зізнаються: хай би якими добрими були умови на передовій, все одно вдома краще. А тому роблять усе можливе, щоб якомога швидше знищити ворога і повернутися до родичів.
по темі
Бої за Авдіївку тривають. Попри шалені втрати, росіяни не припиняють спроб обійти та оточити місто. Коли "м'ясні" штурми захлинаються, ворог починає нещадно обстрілювати житлові квартали з артилерії.
З авіанавідниками 16 окремої бригади армійської авіації ЗСУ поспілкувалася Вікторія Балицька. Далі її ексклюзивний репортаж.
Ініціатива на полі бою зараз належить ЗСУ, відзначають західні воєнні аналітики, які прискіпливо спостерігають за українським наступом. Втім також додають, що на цьому етапі війни просування очікувано буде повільним.
Штурм і стрілянина. Тактична підготовка і надання медичної допомоги. Як українські бійці відточують навички за кілька кілометрів від лінії вогню?
Сили оборони України міцно тримають оборонні позиції на Сході та нищать ворожу техніку та окупантів. Та й самі загарбники у цьому допомагають. Покурили поруч із вибухівкою - і спалахнула їхня вантажівка, що везла боєкомплект ближче до позицій.