У підрозділі, разом із яким ми працюємо сьогодні, діє система триразового харчування.

Готувати їжу, тримати себе у хорошій фізичній формі, підтримувати особисту гігієну. На фронті також існують правила побуту. Як наші захисники облаштовуються на позиціях та що куховарять? Кореспонденти Військового телебачення завітали до бійців одного з підрозділів.

Олег, кухар:

Сьогодні у нас в меню капусняк львівський, на друге - гречка. салатик і куряче філе, запиваємо все чайком з лимоном.

У підрозділі, разом із яким ми працюємо сьогодні, діє система триразового харчування. Жодних швидких перекусів - виключно теплі та поживні страви.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Годують майже як вдома. Секунду. Навіть краще, ніж вдома. Вдома я їв одну гречку з кетчупом. Тут і перше, і друге, і компот. Компот такий - ух. Смачний, відчуваєш себе людиною

Повертаючись із бойових завдань, воїни п'ють каву.

Олена Гаврилюк, кореспондент Військового телебачення України:

Хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава - це окопна, але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре.

Майже жодне бойове завдання не може бути виконано нормально, якщо бійці втратять фізичну форму. Тому чи не щодня дають м'язам певні навантаження.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Пробіжки у нас відбуваються для проведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємось триматись разом.

Особисту гігієну на фронті також ніхто не скасовував. Аби змити з тіла пил і бруд, бійці цього підрозділу використовують лазне-пральний комплекс - він добре замаскований від ворожих дронів.

Анатолій, начальник банного комплексу:

Є сушилка, є кондиціонер, фен, є душові - 4 штуки. Лійка менша і більша для полоскання ніг. Сейф для полоскання зброї. Сама сауна опалюється ззовні, температура наганяється будь-яка. Людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, пішла в зону барбершопу побритися, постригти бороду, всі бійці задоволені. Це фактично як вдома.

Наші захисники зізнаються: хай би якими добрими були умови на передовій, все одно вдома краще. А тому роблять усе можливе, щоб якомога швидше знищити ворога і повернутися до родичів.