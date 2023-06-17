Шлях України до НАТО може бути коротшим, ніж у більшості інших кандидатів.

Таємний план оборони, підвищення військових можливостей та новий формат співпраці з Україною. У Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів оборони з країн, які входять до Північно-атлантичного альянсу. Для України партнери підготували особливе рішення. Які саме?

Акцент - на розширення та оборону. Востаннє перед великим самітом НАТО міністри оборони зібрались у Брюсселі - звірити годинники. Україна вже наблизилася до Альянсу і тепер потребує практичних кроків для приєднання - заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Він оголосив про утворення нового формату співпраці з Україною.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми працюємо над створенням нової ради Україна-НАТО, де Україна буде нарівні з союзниками з Альянсу, консультуватиметься та вирішуватиме питання безпеки, що становлять взаємний інтерес. Наша мета - провести перше засідання нової ради у Вільнюсі з українським президентом Володимиром Зеленським. Двері НАТО відкриті, Україна стане членом Альянсу - це рішення союзників і України. росія не має права вето.

Шлях України до НАТО може бути коротшим, ніж у більшості інших кандидатів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус частково підтвердив інформацію, що раніше циркулювала в медіа - начебто США готові дозволити Україні відмовитися від формальної процедури вступу до Альянсу.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

З'являється все більше ознак того, що партнери зможуть погодитися з цим. Зараз ми повинні зосередитися на тому, щоб Україна змогла виграти цю війну і витіснити російські війська з країни. Для цього потрібна будь-яка можлива військова підтримка, і це зараз у центрі уваги.

Союзники працюють над формування багаторічного пакета фінансової підтримки Україні. Це підвищить її оборонні можливості, допоможе провести реформу в безпековому секторі та перейти на стандарти НАТО.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли це станеться, потрібно створити структуру, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і переконатися, що історія не повториться.

Щоб історія не повторилася, Альянс нарощує і власні оборонні можливості. А це потребує коштів. Єнс Столтенберг очікує, що кожна країна у складі Альянсу візьме на себе зобов'язання інвестувати в оборону мінімум 2% ВВП. Також із часів закінчення холодної війни у НАТО почали працювати над масштабним планом колективної оборони - як реагувати у разі нападу росії на сам Альянс. Раніше такої потреби не було, але все змінила війна, розв'язана в Україні.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

НАТО матиме понад 300 тисяч війська у стані високої готовності. А також значний морський та повітряний потенціали, щоб захищати кожен дюйм території союзників від будь-якої загрози.

За даними новинної агенції "Ройтерс", у Брюсселі міністрам не вдалося узгодити цей план реагування - через позицію Туреччини. Анкара висловила незгоду з певними географічними формулюваннями в ньому, зокрема, відносно Кірпу. Узгодити документ члени Альянсу можуть або до, або безпосередньо на саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі.

Також через позицію Туреччини затягується процес приєднання Швеції до Альянсу. Але робота в цьому напрямі триває. На зустрічі у Брюсселі Туреччину представляв новий міністр оборони Ясар Гюлер. З ним особисто коротко поспілкувався голова Пентагону Ллойд Остін, і вкотре закликав Анкару схвалити вступ Швеції до НАТО. Нагадаю, Туреччина невдоволена позицією Стокгольму, який прихистив активістів "Робітничої партії Курдистану". Цю організацію Анкара вважає терористичною. Чи вдалося подолати ці розбіжності, дізнаємося менш як за місяць у Вільнюсі.