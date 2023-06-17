Цього року вже 70 буковинців отримали грант за державною програмою "Власна справа".

Урядова програма "Власна справа" набирає обертів. Вона дозволяє бізнесменам отримати грант на створення або розвиток підприємства. Триває вже сьома хвиля - і лише у Чернівецькій області таких є 19 учасників, які отримали гроші.

Ольга Лучек поспілкувалася з одним із переможців. Детальніше про те, як діє програма і хто саме може отримати кошти від держави, - дивіться.

На цьому пасовищі бачимо отару овець та маленьких пастухів. За тваринами наглядають 15-річний Сашко та 4-річна Тетяна.

Батько Сашка й Тетяни - власник цієї отари. Каже, з дитинства пов'язаний із вівцями. Продовжує працювати й в умовах війни, коли фермерам вести справу надзвичайно важко.

Василь Придрик, фермер:

Вівчарство відмирає, у нас два роки ще назад було півтори тисячі голів овець офіційно, а зараз у мене десь 700 голів залишилося.

Фермер зазначає: проблем у вівчарстві зараз не злічити, але Василь усе ж намагається втримати улюблену справу.

Василь Придрик, фермер:

Перша проблема - пасовище. З кожним роком його менше, багато йде під орну землю. Фермери ці, холдинги посіють, і пасти вже нема де. І люди, одиниці людей лишилися, шо люблять це, він буде тобі сидіти десь, але до овець не піде, нічого робити не буде.

У Василя Придрика - 350 овець. З молока господар робить сир і бринзу. Мріє про власну сироварню. Для цього потрібне дороге обладнання. Фермер дізнався про урядову програму "Власна справа" і надіслав заявку на отримання гранту.

Василь Придрик, фермер:

У нас дзер пропадає, я дивився, що з нього сулугуні можна робити й багато чого, але треба апаратури. Того ми замовили сироварню.

Поки ми спілкуємося, чабани пригнали отару на обіднє доїння. Василь переодягається і береться за роботу.

Василь Придрик, фермер:

Зараз за одну дійку: десь рано - 120 л, в обід - 80 л, на вечір десь так само літрів.

Чоловік каже - незабаром отримає від держави 250 тисяч гривень на нове обладнання. Переконаний: сироварня допоможе йому розвинути вівчарство у селі.

Василь Придрик, вівчар:

Ми все в ручних умовах робимо, бочка, сюди зціджується молоко. Тут робиться сироватка, і робимо бринзу тут. От готові будзи.

Після отримання гранту на фермі планують розширити асортимент продукції.

Аліна, сировар:

Це ми порубали на грінки будз. Зараз ми будемо його обсолювати, з такої грінки буде утворитися бринза. Цю грінку вже посолили, вкладаємо в відро, стоїть пару днів - затвердіє. Потім вже закладаємо в бочку, робимо розсіл, на літр води 150 грамів солі, варимо ропу і закладаємо гарними кусками бринзу, щоб бочка була файно закладена.

Головна умова отримання грошей від держави - отримувач гранту бере на себе зобов'язання - створити нові робочі місця! Отримуєш 150 тисяч гривень - маєш працевлаштувати одну людину. Якщо 250 тисяч - штат мають поповнити мінімум двоє співробітників.

Ольга Багрій, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості:

Якщо ця умова дотримується, бізнес-план складений грамотно, тобто це використання коштів на придбання матеріалів, сировини, обладнання. Ті, хто бажають відкрити власну справу, можуть подати заявку через "Дію".

Цього року вже 70 буковинців отримали грант за державною програмою "Власна справа". Завдяки цьому - звітують в обласному Центрі зайнятості - знайшли роботу понад 150 людей.