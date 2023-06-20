Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони ввезення та розповсюдження видавничої продукції з росії та Білорусі. Її опублікували 16 травня і вона набрала понад 26 тисяч голосів. Глава держави пояснив, чому закон досі не підписаний.

Закон України № 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" був підтриманий та прийнятий Верховною Радою України, водночас щодо його підписання висловлено низку застережень.

Зокрема Мінюст та МЗС рекомендували накласти вето на закон. Оскільки він суперечить частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України.

МЗС зазначило, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Глава держави доручив Уряду України додатково опрацювати порушене питання з урахуванням думки заінтересованих сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.