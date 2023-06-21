Окупанти наступають на Лиманському та Бахмутському напрямках - Маляр [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області.
На напрямку Білогорівка - Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
СХІД залишається основним напрямком наступу противника. Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна.
Загалом на сході наші війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат, написала Маляр.
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