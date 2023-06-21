Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 червня, прийняв вірчі грамоти у послів п’яти країн.
Про це повідомляє глава України у Facebook.
"Вірчі грамоти. Посли Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії", - йдеться у повідомленні.
Президент привітав послів з початком дипломатичної місії в Україні.
"Разом зміцнюємо міжнародний порядок, заснований на правилах, та захищаємо життя", - додав Зеленський.
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