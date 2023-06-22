SpaceX вивела на орбіту 47 супутників Starlink (відео) [ Редагувати ]
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 47 супутниками Starlink. Про це повідомляється у Twitter-акаунті SpaceX.
Ракета-носій Falcon 9 із 47 супутниками на борту стартувала о 10:19 за київським часом із космодрому у штаті Каліфорнія.
Watch Falcon 9 launch 47 @Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/xCYtcckT8k— SpaceX (@SpaceX) June 22, 2023
Багаторазовий ступінь ракети-носія, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You, що розташована в Тихому океані, вже через 8-9 хвилин після запуску ракети.
Вже через близько 40 хвилин SpaceX підтвердила розгортання супутників.
Watch Falcon 9 launch 47 @Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/xCYtcckT8k— SpaceX (@SpaceX) June 22, 2023
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