Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 47 супутниками Starlink. Про це повідомляється у Twitter-акаунті SpaceX.

Ракета-носій Falcon 9 із 47 супутниками на борту стартувала о 10:19 за київським часом із космодрому у штаті Каліфорнія.

Багаторазовий ступінь ракети-носія, здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You, що розташована в Тихому океані, вже через 8-9 хвилин після запуску ракети.

Вже через близько 40 хвилин SpaceX підтвердила розгортання супутників.