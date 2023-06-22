Прогнози експертів одностайні: море очиститься не раніше ніж за рік.

Полювання на чорноморську рибу та морепродукти. Санінспектори та поліція інспектують одеські ринки та магазини. Оскільки реалізація риби в регіоні під забороною. Оскільки вода вздовж Одеського узбережжя через теракт на Каховській ГЕС перетворилася на отруйний коктейль.

Які водойми на сьогодні безпечні, як виживають продавці риби та прості рибалки про це - в матеріалі наших одеських кореспондентів.

Андрій Мейлехзон готується до нового робочого дня. Разом з дружиною чоловік торгує рибою на ринку "Північний", у спальному районі Одеси. Нині в асортименті сазан, судак, товстолобик, сом, та "іноземці" - лосось і дорада. Через заборону на продаж чорноморської риби від найціннішого товару довелось відмовитися.

Сніжана Мейлехзон, продавчиня риби:

Дуже маленький вибір, на жаль. Одесити хочуть бичків та камбали. А ще дуже хочуть тюлечки, питають коли буде. Можемо посміхнутись, промовчати та розвести руками.

Постійні покупці про заборону на вилов знають. Проте, ідуть до рибного прилавку з надією.

Ольга Бредихіна, жителька Одеси:

Страшенно хочу ось цю сардину маленьку. А її ж ловити не можна. Я б з радістю з'їла, звісно. Тараньки хочу, креветочки хочу. А не можу купити.

Експерти, на жаль, категоричні: цих морепродуктів найближчим часом їсти не можна. Через теракт на Каховської ГЕС море біля Одеського узбережжя перетворилося на небезпечний коктейль із холерних вібріонів, сальмонели, гельмінтів та фекального забруднення. Навіть колодязна вода в радіусі до кілометра від урізу моря токсична.

Володимир Гайдашенко, провідний державний інспектор Одеського рибоохоронного патруля:

Точно заборонено їсти рибу з Чорного моря, з причорноморських лиманів, які мають зв'язок з морем. Це Дністровський лиман, Шаболатський лиман, Сухий лиман. Вважаю, що можна купувати рибу з Телегульського лиману, оскільки він був своєчасно закритий під час теракту, і морська вода туди не потрапляє. Щодо Дунаю: якщо брати межі Болграду, Ізмаїлу, я думаю туди вода чорноморська потрапити не зможе, і риба звідти може бути придатна до харчування.

Щоб на прилавки не потрапили заражені продукти, зокрема і риба, на ринках Одещини посилили контроль.

Андрій Іванов, заступник директора лабораторії Держпродспоживслужби в Одеській області:

Щоденно - це близько 30 осіб порушників, близько 300-500 кілограмів не допускається продукції. За різними напрямами, зокрема риба.

Водночас групи експертів інспектують ринки, місця стихійної торгівлі, супермаркети.

Олександр Ляшкевич, головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби в Одеській області:

- І що на "Привозі" не має рачків? - Рачків? Зараз? Коли проводився рейд, на "Привозі" йшла реалізація риби, яка дозволена. Це була ставкова риба, це - жива риба. Ні рачок, ні камбали не було. Не можна.

З такою ж перевіркою прийшли на ринок "Південний". На кілька рибних рядів прилавок Сніжани та Андрія єдиний, що працює. Документи на рибу показують не тільки інспекторам, а й клієнтам.

Сніжана Мейлехзон, продавчиня риби:

Кожен! Кожен документи дивиться, перевіряє. Зараз дуже освідченні люди, тому запитують документи.

Відсутність конкурентів пояснюють просто: обладнання для торгівлі влітку дороге, якісна риба стає дефіцитом. Андрій зізнається: виживають, бо мають надійних постачальників. Проте вже зрозуміло: заборона на торгівлю чорноморською рибою позбавила родину більшої частини прибутку.

Андрій Мейлехзон, продавець риби:

Рахувати лячно. Буде втрат більше ніж 50 відсотків. Хоча б витримати, лишитися при своїх. Працювати все одно потрібно, рибу треба продавати, люди хочуть свіжу. Зараз - гірше, але буде краще, будемо сподіватись.

Екологічна катастрофа, яку спричинив підрив окупантами Каховської греблі, вдарила по всіх. Реалізаторах морепродуктів, риболовних підприємств і рибалках, які продавали свій вранішній улов просто на вулицях Одеси. Останні не мали документів на товар. Та одесити завжди охоче купували "незаконну", але щойно з моря, рибу. Проте - не зараз.

Ганна Голубовська, жителька Одеси:

Бачила старого чоловіка, який стояв з двома низками бичків. І люди його мовчки обходили. Поки хтось один не "кинув сірника" - нас зараз дуже легко збудити. І всі стали кричати: "Забирайся, ти - заразний, холера". І мало не палили цю рибу. Він розгубився. Почав складати рибу в газети, руки тремтять.

Реакція вісімдесятирічного чоловіка, каже Ганна, одразу змінила настрій. Одесити почали пропонувати допомогу, проте від грошей рибалка відмовився.

Ганна Голубовська, жителька Одеси:

Він каже: "Я - не жебрак! Я все життя цими руками ловив рибу! Що мені робити!" І це ж - не тільки рибалки. А скільки старих, які роблять блисни, сітки. А села вздовж моря? Страшно!

Прогнози експертів одностайні: море очиститься не раніше ніж за рік. Проте відновлення його екосистеми триватиме значно довше.