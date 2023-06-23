ЗСУ збили російській вертоліт у Донецькій області [ Редагувати ]
У пʼятницю, 23 червня, українські військові приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" у Донецькій області.
Про це повідомляється у Telegram командувача Повітряними силами Збройних сил України Миколи Олещука.
Усім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці!
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