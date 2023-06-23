В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС [ Редагувати ]
В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізький АЕС, до складу яких увійшли енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Про це заявив глава МВС України Ігор Клименко, повідомляє "Енергоатом".
Він закликав зберігати спокій та дотримуватися інструкцій від органів влади.
Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби.
За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.
Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу.
Найближчими днями буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів. Все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання, запевнив Клименко.
Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом.
Очільник МВС уточнив, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.
На час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди. Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.
Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ....
Нагадаємо, лікар Євген Комаровський прокоментував ситуацію щодо можливого теракту зі сторони рф на Запорізькій АЕС.
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