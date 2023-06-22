Можливість теракту на ЗАЕС: Комаровський прокоментував можливі наслідки [ Редагувати ]
Лікар Євген Комаровський прокоментував ситуацію щодо можливого теракту зі сторони рф на Запорізькій АЕС.
Реактори на Запорізькій АЕС зовсім не такі, як у Чорнобилі, це інший тип реактора. Там, у Чорнобилі, як сповільнювач використовувався графіт, а тут – вода. У цьому реакторі рівень радіації в принципі на три порядки нижчий, ніж у Чорнобилі. Далі, в Чорнобилі горів графіт та радіоактивні продукти горіння підіймалися вгору та розносилися вітром, тут горіти нема чому, вода не горить. Тому при можливій аварії радіація не виходить за межі станції.
"Далі, реактори зупинені у вересні 2022 року. Чотири реактори розхолоджені повністю і вони в принципі вже не потребують додаткового охолодження. Два реактори працюю в режимі мінімальної потужності, при цьому режимі не працюють турбіни, їх охолоджувати не треба", - додав він.
Радіоактивний йод має період напіврозпаду до 9 днів, а реактори не працюють уже 9 місяців, тому йод давно розпався, не треба ніякого йоду приймати.
"Єдине, що може призвести до вибросу радіації – намірене використання вибухового пристрою прямо там, усередині. Не дивно, що якщо це станеться, усьому світу буде зрозуміло, хто цей вибух створив", - сказав лікар.
@doctor.komarovskiy Запорожская АЭС - пить йод или нет? #аэс #йод #радиация #доктор #комаровский ♬ оригінальний звук - Доктор Комаровский
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