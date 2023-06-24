Пригожин почав заколот: до Москви стягують бронетехніку (відео) [ Редагувати ]
Найважливіші об'єкти Москви взяли під посилену охорону після початку заколоту засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.
За тривогою піднято підрозділи ОМОН та СОБР Росгвардії. На вулицях Москви зявилася бронетехніка.
Генерал Суровікін - колишній командувач Об'єднаного угрупування російських військ - записав звернення до ПВК "Вагнер":
Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время.
Мы одной крови, мы воины, противник ждёт, когда обострится внутриполитическая ситуация в стране, нельзя играть на руку противнику.
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