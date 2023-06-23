Главарь ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив Міноборони росії в ракетному ударі по таборах "Вагнер". Спочатку ролик із наслідками удару з'явився у каналах, пов'язаних у ПВК.

Там стверджувалося, що удару було завдано з тилового боку, тобто військовими МО рф. Наразі дані підтверджує сам Пригожин.

"Але ці мерзоти, вони не заспокоїлися, сьогодні бачачи, що ми не зламані, вони завдали ударів, ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинуло безліч бійців, наших бойових товаришів. Ми ухвалимо рішення як відповісти на це злочин. Наступний крок за нами", - каже Пригожин.

На інцидент вже відреагував ФСБшник-терорист Стрєлков-Гіркін.

"Країна на межі спроби військового перевороту. Хто його ініціює – поки не ясно", - заявив він.

Згодом "Рада командирів "Вагнера" прийняла рішення розправитися з військовим керівництвом росії.

"Зло, яке несе військове керівництво країни, має бути зупинено. Ті, хто знищили десятки, багато десятків життів російських солдатів, будуть покарані. Я прошу нікому не чинити опору. Ті, хто намагатиметься чинити цей опір - ми вважатимемо що це загроза і знищуватимемо негайно. Включно з будь-якими блокпостами на нашому шляху, будь-якою авіацією над нашими головами. Я прошу всіх зберігати спокій, не піддаватися на провокації, залишатися в будинках, бажано маршрутом нашого прямування не виходити на вулиці. Після того, як ми закінчимо почате, ми повернемося на фронт. Президентська влада, уряд, МВС, Росгвардія та інші структури працюватимуть далі у звичному порядку. Ми розберемося з тими, хто знищує російських солдатів і повернемось на фронт", - сказав Пригожин.

У Міноборони рф традиційно кажуть, що вони ні до чого, а вся інформація про удар по вагнерівцях - це фейк.