Виявили тіла трьох людей: у КМВА розповіли подробиці нічної ракетної атаки на столицю (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ постраждала багатоповерхівка у Солом'янському районі. Травмовано 11 людей, з них 4 госпіталізовано, на жаль, 3 людей загинуло. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
Це вже восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове використовує свою звичайну тактику: стратегічні бомбардувальники Ту-95 випустили з району Каспію ракети Х-101/Х-555....
За словами начальника КМВА генерал-полковника Попка, силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Нажаль, є влучання в 20-поверховий будинок у Солом'янському районі.
Там сталося спочатку часткове руйнування будівельних конструкцій на кількох поверхах. Відповідно там виникла пожежа, 0 4:40 її локалізували, а о 6:30 - загасили.
Станом на зараз виявили тіла трьох людей. За оперативною інформацією 11 осіб поранено, четверо з них госпіталізовані. Сімом надана медична допомога на місці. Рятувальні пошукові роботи зараз тривають.
Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Також на місці працюють і психологи Червоного хреста, і психологи ДСНС. Ми надаємо психологічну допомогу людям, яких вивели з будинку, і родичам загиблих.
На місці працюють два кінологічних підрозділи, пошуки людей під завалами продовжуються. Там залучені понад 90 осіб і 22 одиниці техніки ДСНС.
Національна поліція вже заявила, що для ідентифікації жертв знадобиться ДНК аналіз.
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Троє загиблих, ще 11 отримали поранення внаслідок нічного ракетного удару рф по Києву. Про це повідомили у Київській військовій адміністрації. Усі постраждалі - мешканці висотки у Соломʼянському районі. Уламками ворожої ракети там зруйновані конструкції на кількох поверхах. Детальніше - у наступному матеріалі.
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