Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ постраждала багатоповерхівка у Солом'янському районі. Травмовано 11 людей, з них 4 госпіталізовано, на жаль, 3 людей загинуло. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

Це вже восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вчергове використовує свою звичайну тактику: стратегічні бомбардувальники Ту-95 випустили з району Каспію ракети Х-101/Х-555....

За словами начальника КМВА генерал-полковника Попка, силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Нажаль, є влучання в 20-поверховий будинок у Солом'янському районі.

Там сталося спочатку часткове руйнування будівельних конструкцій на кількох поверхах. Відповідно там виникла пожежа, 0 4:40 її локалізували, а о 6:30 - загасили.

Станом на зараз виявили тіла трьох людей. За оперативною інформацією 11 осіб поранено, четверо з них госпіталізовані. Сімом надана медична допомога на місці. Рятувальні пошукові роботи зараз тривають.

Рятувальники евакуювали з будинку 24 особи. Також на місці працюють і психологи Червоного хреста, і психологи ДСНС. Ми надаємо психологічну допомогу людям, яких вивели з будинку, і родичам загиблих.

На місці працюють два кінологічних підрозділи, пошуки людей під завалами продовжуються. Там залучені понад 90 осіб і 22 одиниці техніки ДСНС.

Національна поліція вже заявила, що для ідентифікації жертв знадобиться ДНК аналіз.