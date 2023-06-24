Внаслідок ракетного удару росії по Києву вночі 24 червня загинули щонайменше дві людини. Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації

Зазначається, що ворог здійснив уже восьму атаку на столицю впродовж червня. Для ударів по Києву задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які з району Каспію випустили крилаті ракети Х-101/Х-555.

Силам ППО в небі над Києвом вдалося знищити понад 20 ворожих цілей. Уламки крилатих ракет влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі, внаслідок чого загинули мирні мешканці.

Пізніше начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що влучання зафіксовано у 25-поверховий будинок, через що сталося часткове руйнування конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах. Пожежу ліквідували о 06:30. Також керівник адміністрації зазначив, що 11 громадян отримали різні поранення.

Як повідомляє "Апостроф", вибуховою хвилею людей буквально викинуло з верхніх поверхів – жінку з диваном відкинуло на територію сусіднього промислового об'єкту.

Окрім багатоповерхового будинку, пошкоджено понад 40 автомобілів.