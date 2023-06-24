Інтервʼю з учасником ініціативної групи, українським дипломатом і постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком [ Редагувати ]
Про сценарії як можна вигнати росію з ООН, а також про ризики, яке несе світові перебування країни-агресорки у глобальній міжнародній організації, - ми поговорили з учасником ініціативної групи, українським дипломатом і постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком.
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