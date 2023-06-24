Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в рф - Ердоган [ Редагувати ]
Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в росії.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
Така заява турецького лідера прозвучала під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
"За завданням управління зв'язку президента РФ на зустрічі обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом", - ідеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Ердоган наголосив, що жодна з подій, що відбулися в росії, не повинна зійти зі свого місця.
"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у те, щоб те, що сталося в цьому контексті, пройшло якомога швидше", - заявив Ердоган.
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