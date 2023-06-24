Данілов про переворот у росії: у Пригожина є спільники, які знаходяться в кремлі

У засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення щодо перевороту у рф