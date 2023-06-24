Лукашенко заявив, що провів переговори з Пригожиним [ Редагувати ]
Олександр лукашенко заявив, що провів переговори з лідером групи "Вагнер" Євгеном Пригожіним. Стверджується, що переговори узгоджено з володимиром путіним.
Згідно з повідомленням, путін і лукашенко сьогодні вранці "домовилися про спільні дії" щодо групи "Вагнера".
Переговори лукашенка з Пригожиним "тривали протягом усього дня".
"Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території Росії", - йдеться у повідомленні.
При цьому Пригожин нібито прийняв пропозицію лукашенка "про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території росії та подальші кроки щодо деескалації напруги".
"На даний момент на столі - абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", - йдеться у заяві прес-служби лукашенка.
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