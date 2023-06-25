Начальник Мукачівського відділу контррозвідки СБУ Андрій Панарін разом з підлеглими побили генерала та колишнього ректора академії СБУ Віктора Мікуліна. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола й опублікував фото побитого генерала.

У п'ятницю, 23 червня, у Великій Доброні троє працівників контррозвідки побили Віктора Микуліна, який у свій час був і заступником голови Закарпатської ОДА Москаля.

О 16:25 до поліції звернувся помічник депутата Верховної Ради Марченко Людмили Іванівни. Він повідомив, що у ресторані "Три тузи" невідомі особи, які представилися, вдарили його та забрали мобільний телефон iPhone.

Чоловік повідомив, що у ресторані може відбуватися бійка, там залишився Мікулін Віктор Петрович - працівник СБУ генерал-майор. Троє нападників були затримані поліцією.

Згодом Глагола написав, що начальник 4 відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін особисто брав участь у побитті генерала Мікуліна.

За інформацією видання "Страна.UA", у "Трьох тузах" начальник відділу контррозвідки СБУ Панарін Андрій разом зі своїми підпорядкуваннями під час відпочинку голосно поводилися. В одному залі з ними був генерал Мікулін, який зустрічався з помічником народного депутата від правлячої партії "Слуга Народу" Людмили Марченко - Руманом Вайелем та представниками міжнародної європейської організації.

Мікулін зробив зауваження представникам контррозвідки СБУ, а ті почали його бити. Джерело видання розповіло:

Побивши Микуліна прямо у закладі, група контррозвідників вивезла Мікуліна до лісу, де ще раз побили, вибивши йому зуби та відібрали мобільний телефон iPhone 14.

Втекти з кафе зміг помічник нардепа Вайель Руман, який і викликав поліцію. Контррозвідників затримала група "Корд", вони перебувають у СІЗО. Відкрито кримінальну справу за статтею хуліганство. Поліція про інцидент не повідомляла.

За даними Глаголи, у червні голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вигнав полковника Панаріна з ради оборони Закарпатської області через те, що він лобіював включення в систему перетину кордону "Шлях" чоловіків, які виїздили закордон і не повертались в Україну.