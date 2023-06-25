Під питанням залишається, чи готовий Євросоюз до наступного кроку - ввести обмеження проти атомної енергетики росії.

Наступного тижня лідери Євросоюзу зберуться на дводенний саміт. Перший - після запровадження чергового пакету санкцій проти росії та останній перед самітом лідерів країн НАТО. Порядок денний незмінний - допомога Україні, стримування агресії кремля та підтримка власної економіки.

Що нового готують лідери ЄС у цих напрямках - про це у матеріалі Ірини Іванової.

Підбити підсумки - спланувати подальші кроки. На саміт 29-30 червня лідери ЄС винесуть одним із головних питань - допомогу Україні. Минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення безпрецедентної суми коштів для Києва - 50 мільярдів євро. Так сумарний рахунок допомоги від Євросоюзу - становитиме за сотню мільярдів.

Від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз надав Україні близько 72-х мільярдів євро допомоги та увів безпрецедентні санкції проти росії, урізавши, зокрема, торгівлю нафтою та газом. Наприкінці цього тижня ЄС ухвалив уже одинадцятий пакет економічних і персональних обмежень, і працює над подальшими санкціями.

Під питанням залишається, чи готовий Євросоюз до наступного кроку - ввести обмеження проти атомної енергетики росії. Дискусія з цього приводу у блоці триває. Частина держав ЄС, а серед них Польща, Німеччина та країни Балтії, наполягають на такому розширенні санкцій. Незгоду висловлюють Угорщина, Франція та Болгарія, котрі ведуть активну співпрацю з рф у цій галузі.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

Зараз росія знаходиться, якщо так взяти в історичному контексті, під найбільшим санкційним тягарем і Європейського союзу, і інших держав, але завдання полягає в тому, щоби ці санкції працювали. Вони вже працюють, і яскравий приклад, що вже десь на 50 відсотків зменшилися надходження російського бюджету від продажу нафти, нафтопродуктів, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком.

Ще одна тема для обговорення - економіка Євросоюзу та її безпека. І йдеться тут передусім про співпрацю з Китаєм. Минулого тижня Єврокомісія презентувала Стратегію економічної безпеки ЄС. Пропонує всім 27-ми країнам блоку знизити залежність від деяких країн - не називаючи прямо Китай - та посилити контроль над експортом технологій, які можна використати у військових цілях. Пекін у відповідь закликає порозумітися.

Лі Цян, прем'єр Державної Ради КНР:

Китай і Європа повинні піднятися над розбіжностями, шукати й розширювати точки дотику, поважати відмінності, і наполягати на більш креативних рішеннях для подолання глобальної невизначеності. Розвиток Китаю не є загрозою для світу. Це величезна можливість. Незалежно від того, як зміниться світ, Китай неухильно наполягатиме на реформах і відкритості для розвитку.

Окрема тема - обороноздатність Європи. Як збільшити потенціал, наростити закупівлю та виробництво озброєння, розширити інвестиції. ЄС прагне до більшої автономності в питанні свого захисту і водночас до посилення співпраці з НАТО.