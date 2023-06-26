Світові ЗМІ висміяли путіна у карикатурах після заколоту Пригожина (фото) [ Редагувати ]
Новина про військовий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, найманці якого через Ростов-на-Дону рушили з "маршем справедливості" на Москву, стала головною сенсацією світових ЗМІ, які вибухнули яскравими карикатурами на "революцію" в росії.
Ввечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони рф в ударах по табору найманців ПВК Вагнера. Після цього він оголосив, що його бійці вирушають "розбиратися" зі "свавіллям" у росії.
Наступного ранку вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону і вирушили до Москви. Пригожин вимагав видати найманцям міністра оборони сергія шойгу та начальника Генштабу валерія герасимова.
ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про військовий заколот. володимир путін назвав те, що відбувається, зрадою та зрадою.
Ввечері 24 червня прес-служба олександра лукашенка заявила про його переговори з Пригожиним, під час яких керівник ЧВК погодився зупинити рух найманців на Москву.
Сам Пригожин повідомив, що найманці повертаються до польових таборів згідно з планом. Після цього у Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам він поїде до Білорусі.
Карикатуристи про заколот Євгена Пригожина
Карикатуристи про заколот Євгена Пригожина
Нагадаємо, під час проходу на Москву "вагнерівці" знищили сім літаків та вертольотів. Зокрема літак Іл-22, на борту якого було десять людей.
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