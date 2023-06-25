Американська розвідка ще 21 червня повідомила військових та високопосадовців Білого дому про те, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується влаштувати заколот проти військового керівництва рф. Про це пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

За інформацією The Washington Post, розвідка США отримала інформацію про плани Пригожина у середині червня. Точних даних про те, що збирається робити керівник ПВК "Вагнер", та термінів реалізації цих планів у США не було.

Було достатньо сигналів, щоб мати можливість повідомити керівництво про те, що щось відбувається.

Джерела зазначають, що останні два тижні існувало "високе занепокоєння" з приводу того, що може статися в росії - чи залишиться володимир путін при владі, і як будь-яка нестабільність вплине на контроль за російським ядерним арсеналом.

Представники розвідки США та інших країн Заходу бачили ознаки того, що Пригожин має намір "кинути виклик" військовому керівництву росії. Зокрема, розвідники попереджали конгресменів про "переміщення та нарощування" зброї "вагнерівців" біля кордону росії.

На відміну від подій кінця 2021 року, коли американська розвідка розсекретила інформацію про підготовку росією повномасштабного вторгнення в Україну, зараз спецслужби цього не робили.

За словами американських чиновників, вони припускали, що подібна інформація може дати володимиру путіну привід звинуватити Захід в організації державного перевороту. Крім того, американська влада не була зацікавлена в тому, щоб допомогти російському президенту уникнути "серйозного" удару.

Ввечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони рф в ударах по табору найманців ПВК Вагнера. Після цього він оголосив, що його бійці вирушають "розбиратися" зі "свавіллям" у росії. Наступного ранку вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону і вирушили до Москви. Пригожин вимагав видати найманцям міністра оборони сергія шойгу та начальника Генштабу валерія герасимова.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про військовий заколот. володимир путін назвав те, що відбувається, зрадою та зрадою.

Увечері 24 червня прес-служба олександра лукашенка заявила про його переговори з Пригожиним, під час яких керівник ЧВК погодився зупинити рух найманців на Москву.

Сам Пригожин повідомив, що найманці повертаються до польових таборів згідно з планом. Після цього у Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам він поїде до Білорусі.