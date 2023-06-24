Пригожин припиняє "похід" на москву [ Редагувати ]
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.
Про це повідомляє прес-служба.
"ПВК "Вагнера" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на Марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців", - йдеться у повідомленні.
Прес-служба Пригожина стверджує, що нібито зараз "настав той момент, коли кров може пролитися".
"Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони. І йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - додають у представництві Пригожина.
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