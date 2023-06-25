ППО сил ПВК "Вагнер" збила під Воронежем літак Іл-22, на борту якого було десять осіб. Про це повідомила пропагандистка "Первого канала" Ірина Куксенкова.

По обновленным данным вагнера под Воронежем сбили не ИЛ-18, а ИЛ-22. На борту было 10 человек. Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал...

За словами пропагандистки, Пригожин погодився виплатити родинам загиблих людей на борту літака 50 млн рублів.

Раніше російські Telegram-канали та ЗМІ повідомляли, що під час збройного військового заколоту ПВК "Вагнер" найманці збили шість вертольотів та літак Іл-18, на якому перебувало щонайменше 8 людей. Офіційно міноборони рф не підтверджувало втрати.

За даними Повітряних сил України, 24 червня "вагнерівці знищили сім літаків та вертольотів.