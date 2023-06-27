Руйнування Каховської ГЕС: які наслідки для Мелітополя [ Редагувати ]
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про наслідки для міста від підриву Каховської ГЕС.
Він зазначив, що руйнування ГЕС вплинуло на регіон, навів це у трьох прикладах.
Перш за все, 70% тимчасово окупованої Запорізької області живилися питною водою саме з Дніпра та Каховського водосховища. Тепер ми бачимо, що будуть проблеми з водопостачанням, а це приблизно півмільона населення, які отримували воду з Каховського водосхожища та Дніпра.
"По-друге, звичайно наше сільське господарство, яке через зрошувальні системи в наші зоні, де зовсім мало опадів, також це підтримувало наше сільське господарство", - додав він.
Основне - ЗАЕС, яка охолоджувалась за допомогою АЕС. Це ще один елемент небезпеки поблизу Мелітополя. Останніми днями, коли спілкуємось з мешканцями, найбіліше, що їх турбує - ситуація на ЗАЕС, адже ніхто не може спрогнозувати який теракт ворог там готує.
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