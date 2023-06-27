У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про наслідки для міста від підриву Каховської ГЕС.

Він зазначив, що руйнування ГЕС вплинуло на регіон, навів це у трьох прикладах.

Перш за все, 70% тимчасово окупованої Запорізької області живилися питною водою саме з Дніпра та Каховського водосховища. Тепер ми бачимо, що будуть проблеми з водопостачанням, а це приблизно півмільона населення, які отримували воду з Каховського водосхожища та Дніпра.

"По-друге, звичайно наше сільське господарство, яке через зрошувальні системи в наші зоні, де зовсім мало опадів, також це підтримувало наше сільське господарство", - додав він.