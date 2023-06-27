Обстріляні, підірвані на ворожих мінах машини, що більше схожі на купу брухту ремонтує фермер на Кіровоградщині.

Пошкоджений транспорт із передової до нього приганяють бійці. На фронт, зусиллями фермера, повернулося вже майже два десятки авто.

Фермер Олексій зустрічає бійців. Сюди, на Кіровоградщину, вони на кілька годин приїжджають з фронту, щоб забрати чергову відновлену автівку.

Олександр, військовий ССО:

Це швидкість доставки, евакуації, рятує життя пораненим. Був у нас такий автомобіль, Олексій нам зробив "Лендровер" такий двухдверний. Повертались і потрапили під вогонь противника і якби запрашували евакуацію, не розраховували на цей автомобіль і цей автомобіль вивіз нас 12 чоловік по дуже-дуже поганій дорозі, ми думали не пройде, то проїхали легко тоді, вона нас дуже врятувала.

Ось у такому вигляді цю автівку пригнали військові. Кажуть, вона "пережила" зіткнення з бронемашиною.

Олександр, військовий ССО:

В такому жахливому стані буває, Степанич забирає, що там доля їх тільки розборка чи металобрухт, то ставе на ноги.

Більшість робіт Олексій виконує разом із сином Михайлом. Коли ж щось їм не по силах, звертаються до вузьких спеціалістів.

Олексій Цокалов, фермер:

Це гуртова робота, я вам скажу, хлопець, який приїхав, тонував машину, бо вона не їздила, він зробив роботу, питаю: скіки, він: ні, це мій вклад і так само на станції хлопці робили ремонт і брали тіки за запчастини.

Відновлення такої машини вартує приблизно так само, як пригнати та відремонтувати євробляху. Тому Олексій витрачає на це і сили, і кошти. Допомагають йому і місцеві фермери та просто небайдужі односельчани. Тож бійцям уже передали майже два десятка відновлених автівок.

Олексій Цокалов, фермер:

Хлопцям машина потрібна зараз, я розумію на скільки той випадок, коли машина спасла 12 життів, одне життя - це вже щастя, родина отримає свого чоловіка, батька, живого. На цих машинах частково хлопці не то, що допомагає - виграють того що вони мобільні, евакуювати, завдання виконати. Це наш обов'язок, за то, що вони всіх нас захищають, всіх нас, їм велика подяка і ця подяка матеріалізується в цей автомобіль.

В гаражі Олексія на ремонт чекає вже наступна автівка. Пошкодження вона отримала, коли підірвалась на ворожій міні.