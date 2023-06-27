Данілов про бунт Пригожина: у росії буде не один сезон [ Редагувати ]
Спроба державного перевороту в росії, яку минулого тижня провів засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, буде не останньою.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Там буде не один сезон (бунтів - ред.). Не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався", - зазначив Данілов.
За його словами, ситуація з Пригожиним показала світові, що росія є дуже небезпечною територією. А ініціатором такого бунту були люди, які перебувають у кремлі.
"Люди перебувають у тих інституціях, які мали б захищати Росію, захищати військові частини. Зверніть увагу, терористи захоплюють штаб і їм ніхто не чинить опір. Ну, напевно, там щось у них не те відбувається. І це зухвала операція з дискредитації Путіна", - додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.
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