Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що звільнення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі. Про це він сказав в інтервʼю Financial Times.

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Він закликав не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільне просунення України проти добре укріплених російських.

За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Він також сказав, що заколот, який стався в росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента володимира путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.

Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".