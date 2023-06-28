Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді до Дня Конституції України підтримав легалізацію медичного канабісу.
Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.
Всі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелось терпіти біль, стрес і травми війни, зазначив Зеленський.
І наголосив, що важливо легалізувати медичний канабіс для усіх, хто цього потребуватиме.
Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.
Також Володимир Зеленський зазначив, що мають відбутися зміни до стандартів безбар'єрності, які стосуватимуться вимог до містобудування, будівництва громадських просторів, та облаштування громадських транспортів.
Людина з травмами війни має мати змогу користуватися усім тим простором та можливостями, якими користуються й усі інші.
Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про легалізацію канабісу в Україні: хто і як зможе використовувати коноплю.
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