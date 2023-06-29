Американська співачка Мадонна перебуває у реанімації із "серйозною бактеріальною інфекцією", через це вона відклала своє світове турне.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву менеджера співачки.

За його словами, у 64-річної співачки у суботу, 24 червня, розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Зараз її здоровʼя "покращується", але вона все ще перебуває під наглядом лікарів.

На початку року Мадонна оголосила про світове турне з 35 концертів — таким чином вона вирішила відсвяткувати 40-річчя свого проривного синглу Holiday. Тур Мадонни мав розпочатися у Ванкувері (Канада) 15 липня.