У трьох регіонах розпочато спецнавчання через загрозу підриву окупантами ЗАЕС. На тренуваннях у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській відтворюється ситуація, коли відбувається витік радіації з одного з енергоблоків. Фахівці відпрацьовують усі можливі сценарії, наприклад, що радіоактивна хмара може піти далі, до будь-якого регіону України.

Про підсумки першого дня навчання і про те, яка нині ситуація на Запорізькій АЕС - мої колеги розпитали у президента "Енергоатому" Петра Котіна.

Петро Котін, президент "Енергоатому":

На Запорізькій атомна станція, дійсно, ситуація загрозлива, але це пов'язано з тим, що станція перебуває під окупацією рашистів більше одного року. Ситуація на сьогодні, що стосується того, що надходило від української розвідки й в тому числі від інших офіційних осіб в Україні, дійсно, викликає занепокоєння, але на сьогодні там ситуація залишається такою самою, якою вона була декілька тижнів тому, тобто так там, дійсно, є погіршення ситуації пов'язане із деградацією Запорізької атомної станції й систем обладнання через те, що там перебувають рашисти. Але поки що там немає таких загроз, про які нам нагадує і розвідка, і інші офіційні особи.

Дійсно, ми дуже серйозно сприймаємо всі ці повідомлення, які в нас були й всю ту інформацію. І після того, як була підірвана Каховська ГЕС, і ми зрозуміли, і кожна людина у світі зрозуміла, що рашисти не зупиняться ні перед чим. Сьогодні, як відповідь на ці повідомлення, було організовано дуже великі тренування і міжвідомче тренування, які проходили під керівництвом міністра енергетики Германа Галущенка. І також дуже багато відомств брали участь в цьому тренуванні. В тому числі МВС міністр Клименко брав участь, "Укрзалізниця", ДСНС, Міндовкілля, Державна інспекція з ядерного регулювання і також адміністрації, території яких фактично прилягають до території Запорізької атомної станції. Це Миколаївська, Запорізька і Херсонська обладміністрації. Фактично опрацьовувалися можливі наслідки викиду радіації із Запорізької атомної станції. І ліквідація цих наслідків, якщо таке станеться.

Навчання продовжуються і будуть продовжуватися до завтра. І завтра будуть підведені висновки. На сьогодні я можу сказати, що це друге навчання, яке проводиться за період окупації. Різниця в тому, що попереднє навчання, яке ми проводили понад рік тому, то фактично ми ще контролювали Запорізьку атомну станцію, не зважаючи на те, що рашисти перебували на майданчику. Зараз у нас немає контролю над станцією, вони повністю її контролюють. Таким чином вихідну подію, яку вони можуть створити, ми не можемо запобігти тому, щоб вони це не створили, і після цього фактично ми вже реагуємо на наслідки цієї події. Ці наслідки ми можемо побачити по датчиках радіаційного контролю, які знаходяться на нашій підконтрольній території України на Правобережжі, і після цього фактично покладаючися на ці датчики розвивається сценарій тренування. Попередні результати, які ми сьогодні бачили, вони на наш погляд кращі, чим результати один рік тому, але завтра будуть підведені висновки, і міністр енергетики зробить висновки, і всі зауваження будуть враховані для того, щоб ми краще підготувалися до реальної події. І сподіваємося, що її ніколи не станеться.